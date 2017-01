Il avoue ses vols pour faire plaisir à sa mère

Il avait promis à sa mère de changer de vie en 2017: un homme a été condamné mardi dans les Vosges à un an de prison pour des cambriolages, après s'être rendu aux gendarmes le 31 décembre, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.

L'homme de 21 ans avait pris contact le 31 décembre avec les gendarmes de Neufchâteau (Vosges), leur demandant de le placer en garde à vue, a expliqué son avocat, Me Renaud Gérardin, confirmant une information du quotidien Vosges Matin.

Il avait indiqué vouloir «rompre avec son passé de délinquant et repartir à zéro, sans avoir ces casseroles derrière lui», conformément à «une promesse faite à sa mère et son frère», a précisé son avocat.

Six mois ferme

Le jeune homme a reconnu être l'auteur d'une quinzaine de cambriolages, alors qu'«il n'y avait aucun élément qui reliait ces faits à mon client», selon Me Gérardin.

Jugé mardi en comparution immédiate, le jeune homme a été condamné à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de deux ans, pour 15 vols et deux tentatives de vol, et maintenu en détention. (afp/nxp)