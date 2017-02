Il cloue un chaton sur la porte de son ex

De la colle dans la serrure de la porte d'entrée. La grille du jardin découpée. Le fil de l'étendage coupé. Ou encore des plantes déterrées. C'est la série de déprédations insolubles auxquelles a dû faire face la police française durant plusieurs années, survenues au domicile d'un couple sexagénaire à Rennes, dans l'ouest de la France.

L'affaire est enfin résolue, le responsable ayant été arrêté, nous apprend «Ouest France», relayé par «20 Minutes France». «Depuis deux ans, ce couple de retraités vivait un vrai calvaire et n'en dormait plus. Aujourd'hui, c'est enfin terminé», ont expliqué les policiers du commissariat de Rennes au quotidien, en précisant: «Çà nous tenait vraiment à cœur de résoudre cette affaire».

Et pour cause: à 19 reprises, la maison des retraités rennais a subi des déprédations en tout genre. Il y a même eu un chaton cloué sur la porte d'entrée. L'auteur? Un homme de 63 ans qui vit à Tours, à 2h30 de route de là. Le lien entre cet homme et le couple de retraités? Le cœur. L'auteur des déprédations voulait ainsi se venger de la femme avec laquelle il était 25 ans plus tôt, qui vivait là sa vie paisible de retraitée... en couple.

L'homme est en garde à vue et devrait être jugé par le tribunal correctionnel. ()