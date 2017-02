Il menace les policiers avec une hache et est inculpé

L'homme qui a menacé les policiers argoviens avec une serpe et une hache en juin 2016 est inculpé. La procédure contre les deux agents qui ont fait usage de leur arme a, elle, été classée. Les deux policiers ont fait légitimement usage de leur arme, a indiqué lundi le Ministère public du canton d'Argovie. L'enquête a montré que les deux agents ont tiré en situation de légitime défense pour se protéger.

Le Kosovar est inculpé de tentatives de meurtre, éventuellement de tentatives de lésions corporelles graves et de violence et menaces contres les autorités et les fonctionnaires. Sur la base d'un rapport psychiatrique, le Ministère public constate que la responsabilité de l'homme est diminuée. Il propose donc des mesures stationnaires à la place d'une peine de deux ans et demi de réclusion.

Hache et serpe

Les faits remontent au 27 juin 2016. La police recherchait un homme qui campait sans autorisation dans la nature. Les deux agents ont croisé le Kosovar et ont tenté de lui parler. L'homme, qui habite la région de Lucerne, a alors menacé les deux policiers avec une hache et une serpe.

La patrouille a appelé des renforts. Le Kosovar a pris la fuite et cinq policiers l'ont poursuivi. L'homme s'est soudainement arrêté, s'est retourné et s'est mis à marcher en direction des agents en levant sa hache et sa serpe.

Les policiers ont d'abord tenté de le neutraliser avec un spray au poivre. L'homme ne réagissant pas, deux agents ont tiré plusieurs coups de feu. Le Kosovar a été touché à l'avant-bras gauche et à la cuisse droite. Il a été opéré après son arrestation. (ats/nxp)