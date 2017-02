Il tire sur des Indiens, les croyant du Moyen-Orient

Un Américain a tué mercredi soir un homme d'origine indienne et en a blessé un autre dans un bar du Kansas, aux Etats-Unis, croyant que ses deux victimes venaient du Moyen-Orient. Au moment de la fusillade, le tireur a hurlé: «Sortez de mon pays».

Les deux victimes travaillaient dans le secteur des hautes technologies. Elles ont été visées, alors qu'elles regardaient un match de sport à la télévision. L'une d'elles habitait aux Etats-Unis depuis plus de 10 ans.

Ce crime aux motivations apparemment racistes a créé l'émoi parmi la communauté indienne aux Etats-Unis et jusqu'en Inde. Les autorités ont inculpé le tireur présumé, âgé de 51 ans, d'assassinat et deux tentatives d'assassinat. Sa caution a été fixée à deux millions de dollars.

Just spoke to a witness from Olathe shooting. Said he was 5 ft from violence. "It was 100% a hate crime." pic.twitter.com/hu27CkqJaS

Hausse des délits racistes

Il a été appréhendé après la fusillade dans un autre restaurant de cet Etat du centre des Etats-Unis, où il s'était vanté d'avoir tué deux hommes originaires du Moyen-Orient, selon le journal Kansas City Star.

Un jeune homme de 24 ans, qui a tenté de s'interposer, a également été blessé au cours de la fusillade. Cette attaque est survenue dans un contexte tendu aux Etats-Unis, qui ont connu une augmentation des délits racistes et antisémites ces derniers mois.

Dans une émouvante allocution filmée, la femme de la victime décédée demande au gouvernement d'expliquer comment il compte mettre fin aux "haute crimes", ces crimes inspirés par la xénophobie.

Wife of man killed in shooting at Olathe bar said she wonders what the U.S. will do to stop hate crimes against minorities. pic.twitter.com/nRmnpjvyYX