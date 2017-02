Ivre en segway, il finit sa course dans un mur

Un homme de 37 ans s'est blessé samedi après-midi alors qu'il était alcoolisé et en segway à Bronschhofen (SG). Il a terminé sa course contre un mur dans un passage sous-voies et a dû être hospitalisé.

L'accident s'est produit vers 14h00. La violence du choc l'a fait tomber et il a été découvert inconscient au sol, a indiqué dimanche la police cantonale de St-Gall. Le test d'haleine a montré qu'il avait 1.00 milligramme par litre, soit un taux d'alcool dans le sang de 2,0 pour mille selon l'ancienne manière de mesurer. (ats/nxp)