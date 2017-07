Passagère d'une moto tuée dans un accident

Une collision entre une voiture et un motocycle a coûté la vie à la passagère du véhicule à deux roues. Celle-ci ainsi que le chauffeur du motocycle sont tombés et ont heurté des pierres en bordure de route.

Le motocycliste a été grièvement blessé a dû être héliporté à l'hôpital avec Air- Glaciers après avoir reçu les premiers secours par les forces de sauvetage. Selon la police cantonale bernoise, le motocycle et la voiture circulaient en même temps sur la route principale de Willigen en direction d'Innertkirchen.

La victime n'a pas encore été formellement identifiée, mais il y a des indices concrets relatifs à son identité. Les passagers de la voiture sont quant à eux restés indemnes. La route principale entre Meiringen et Innertkirchen a été fermée durant une heure trente. Par conséquent, les cols du Grimsel et du Susten n'étaient pas accessibles non plus.