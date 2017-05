Réclusion pour l'agression sauvage de deux routardes

Un sexagénaire qui avait brutalement agressé deux touristes étrangères sur une plage reculée d'Australie a été condamné mercredi à au moins 17 ans de prison, la juge l'accusant d'avoir endommagé la réputation de l'île-continent auprès des jeunes routards.

En février 2016, Roman Heinze, 61 ans, avait ligoté et sexuellement agressé une jeune Brésilienne à l'est d'Adelaide (sud). Lorsque son amie allemande avait tenté de lui prêté main forte, il l'avait frappée à coups de marteau. Il a été condamné pour agression sexuelle, enlèvement aggravé et mise en danger de la vie d'autrui.

«Vous avez des préoccupations sexuelles et violentes obsessionnelles et vous avez amplement prouvé que vous les mettez en oeuvre», a dit la juge Trish Kelly, citée par le groupe de médias Australian broadcasting corporation. «En commettant ces crimes, vous avez une fois encore porté atteinte à la réputation de ce pays comme destination sûre, attractive, conviviale auprès de jeunes routards du monde entier».

Il a écopé de 22 ans et quatre mois de réclusion, assortis d'une peine de sûreté de 17 ans. Heinze avait rencontré les victimes via le site de petites annonces Gumtree, où elles avaient demandé à être conduites d'Adelaide à Melbourne.

600'000 routards par an

Ils s'étaient arrêtés pour camper à Salt Creek. Heinze avait attaqué la jeune Brésilienne lorsqu'ils étaient partis se promener, lui attachant les pieds et les poignets avec une corde, lui tranchant le bikini et l'agressant sexuellement. Alertée par les cris de son amie, l'Allemande est venue à sa rescousse mais Heinze lui a porté quatre coups de marteau à la tête avant de lui rentrer dedans avec sa voiture.

Les victimes avaient néanmoins réussi à alerter des pêcheurs qui ont prévenu la police. Il est apparu à l'audience que Heinze avait déjà été reconnu coupable d'agression sexuelle deux ans auparavant.

L'Australie est une destination populaire auprès des routards. Environ 600'000 personnes sillonnent ses routes chaque année. Parfois, les choses se passent mal, comme dans les années 1990 lorsque le tueur en série Ivan Milat avait assassiné sept jeunes autostoppeurs, deux Britanniques, trois Allemands et deux Australiens. Des crimes pour lesquels il a été condamné à sept peines de prison à perpétuité. (afp/nxp)