Trop bavarde après un vol: le fisc ne la rate pas

La femme du peintre autrichien Hermann Nitsch a été condamnée vendredi à 290.000 euros d'amende pénale pour fraude fiscale après s'être montrée trop bavarde auprès du détective privé qu'elle avait embauché à la suite d'un cambriolage.

Vente au noir

En 2013, l'imposant château du cofondateur du mouvement de l'Actionnisme viennois, dans le nord-est de l'Autriche, est cambriolé et le coffre-fort forcé. Rita Nitsch déclare la disparition de 400.000 euros en liquide et de 100.000 euros de bijoux.

Mais ses ennuis ne font que commencer: au détective qu'elle recrute pour tenter de retrouver les voleurs, elle avoue que le préjudice est trois fois plus élevé. Ce que l'intéressé révèle à la police.

Entendue par les enquêteurs, elle reconnaît que l'argent provient de la vente au noir d'oeuvres de son mari, dont elle a géré les affaires jusqu'en 2010. Le préjudice est évalué à près d'un million d'euros par l'administration fiscale.

Artiste pas inquiété

Jugée vendredi à Korneuburg, près de Vienne, la sexagénaire a été condamnée à une amende pénale de 290.000 euros. Le tribunal a considéré comme circonstance atténuante le fait qu'elle ait reconnu l'infraction et que les sommes ont été promptement remboursées au fisc.

L'artiste n'a pas personnellement été inquiété, l'enquête ayant établi qu'il ne s'occupait pas de la vente de ses oeuvres et de la gestion de son patrimoine.

Considéré comme un des plus grands plasticiens autrichiens vivants, Hermann Nitsch, 78 ans, s'est fait connaître par des peintures et des performances souvent sanguinolentes. Il compte trois musées dédiés à son oeuvre, en Autriche et à Naples (Italie). (afp/nxp)