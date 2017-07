Un accident de train blesse 56 passagers à Barcelone

C'est en entrant en gare à 7h15 ce matin, lors de la manœuvre pour parquer, que le train régional en provenance de Sant Vicenç de Calders (Tarragone) a violemment heurté la butée finale en gare de «França», la gare secondaire de Barcelone, explique le quotidien national «El País».

Le choc a fait une cinquantaine de blessés, dont 18 ont dû être transportés à l'hôpital. Des dizaines d'autres ont fait l'objet de soins à même le quai. Il y a un blessé grave dont la vie n'est toutefois pas en danger, précise le quotidien espagnol, et aucun mort n'est à déplorer, comme l'a affirmé immédiatement le gouvernement catalan, qui s'est exprimé dans un communiqué dès 8h28. Le quotidien «La Vanguardia» précisait, lui, vers 12h15, que ce n'étaient pas 54 blessés mais 56 blessés qui avaient été pris en charge, se fiant aux chiffres donnés par le ministre de l'Intérieur Íñigo de la Serna, arrivé sur place en fin de matinée.

Selon la radio «Cadena Ser», l'ensemble des rues autour de la station ont été coupées à la circulation pour permettre aux services de secours d'accéder à la station, destination finale du train, autour de laquelle on pouvait observer un ballet d'ambulances. De nombreux passagers étaient debout dans le train bondé au petit matin, ce qui aurait aggravé le bilan des blessés et «l'effet accordéon», selon les termes du ministre de l'Intérieur Íñigo de la Serna arrivé sur place en fin de matinée. Le chef de la sécurité intérieur a par ailleurs ajouté que le conducteur avait 31 ans, 7 ans d'expérience et que ce véhicule avait passé sa dernière révision le 18 juillet dernier.

???? El @semgencat continua atenent els passatgers accident tren #EstacióFrança. 5 greus, entre ella maquinista, i 14 ferits @gr_angela pic.twitter.com/jm0I3yDTy8 — L'Informatiu (@linformatiu_tve) 28 juillet 2017

Mi tren ha chocado al llegar a estación de Francia hoy pic.twitter.com/WYGJMbcw7j — Felix Rios (@iamfelixrios) 28 juillet 2017

Une enquête a été ouverte sur les circonstances de l'accident, a annoncé Renfe qui a déclenché son «plan d'assistance aux victimes et à leurs familles».

L'accident s'est produit en plein mouvement de grève des services ferroviaires espagnols, qui avaient prévu d'assurer environ 66% du trafic sur ces lignes catalanes aux heures de pointe. (NXP avec les agences/nxp)