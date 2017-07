Un accident entre 2 bateaux fait 4 blessés

En vacances au Tessin, un Alémanique de 69 ans rentrait en direction de Caslano lorsqu'il a percuté pour une raison indéterminée une embarcation qui arrivait en sens inverse, vendredi 28 juillet vers 23 heures, a indiqué ce samedi matin la police cantonale tessinoise. L'homme, qui n'a pas été blessé contrairement aux quatre personnes de l'embarcation percutée, a ensuite quitté les lieux pour regagner sa maison de vacances, puis il s'est annoncé à la police.

L'autre bateau, percuté, a rejoint le rivage à Morcote et les quatre personnes qui se trouvaient à son bord, légèrement blessées, ont été secourues. Il s'agit de deux femmes de 44 et 59 ans et de deux hommes de 56 et 62 ans, tous domiciliés dans le district de Lugano. Après avoir reçu les premiers soins, ils ont été emmenés à l'hôpital, qu'ils ont pu quitter rapidement.

L'accident a entraîné l'intervention de la police cantonale, de la police communale, de la Société de sauvetage et de secouristes de la Croix verte. (ats/nxp)