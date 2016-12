Un automobiliste endormi percute une famille

Un automobiliste de 34 ans a grièvement blessé vendredi après-midi une femme et ses deux enfants en les percutant, alors qu'ils se trouvaient sur le trottoir, à Dürrenäsch (AG). Le conducteur s'était assoupi au volant.

Sa voiture a dévié sur la voie opposée et roulé sur le trottoir, a indiqué la police argovienne samedi dans un communiqué. Elle a alors heurté la maman et ses deux enfants: un nourrisson d'un mois qu'elle portait et un autre d'un an qui était assis dans la poussette. Le choc les a projetés tous les trois.

Le bébé a dû être transporté en hélicoptère à l'hôpital. La femme et son autre bambin ont été conduits en ambulance à l'hôpital. Le ministère public a ouvert une enquête. (ats/nxp)