Un désespéré provoque un déploiement policier

Un cas de violence domestique, suivi du suicide du protagoniste, a déclenché un important déploiement policier samedi matin, à Andermatt (UR). Les forces de l'ordre redoutaient la présence d'armes. Le désespéré a été retrouvé sans vie.

Les faits de violence domestique se sont produits vendredi soir à Sarnen, a indiqué la police obwaldienne dans un communiqué. L'auteur, un Suisse de 53 ans, s'est vu signifier une interdiction de périmètre, à la suite de quoi il s'est rendu dans un appartement à Andermatt.

Selon la police, l'homme s'y est enfermé et il n'a pas été possible d'établir un contact. L'unité d'élite «Lynx» a pénétré dans le logement samedi matin et a trouvé le malheureux sans vie. (ats/nxp)