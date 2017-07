Un motard agresse sexuellement une femme

Jeudi 13 juillet, une jeune femme a été sexuellement agressée par un inconnu vers 15h15, à Arch, selon un communiqué de la police cantonale bernoise. Alors qu'elle se trouvait au bord de l'Aar, à proximité du chemin longeant la rive, elle a remarqué qu'un motard à l'arrêt l'observait depuis l'Archbrücke – du côté d'Arch – qui surplombe la rivière. L'homme a ensuite poursuivi sa route jusqu'à l'endroit où se trouvait la jeune femme. Après une courte conversation, il a sexuellement agressé la femme avant de repartir à moto en direction de Granges, via le pont. La femme n'a pas été blessée au cours de l'agression.

D'après les informations recueillies, le motard circulait au guidon d'un motocycle de type Harley-Davidson, immatriculé dans le canton de Berne. Son signalement correspond à la description suivante. Il a la peau blanche, est de stature mince, mesure moins de 180 cm et son âge est estimé entre 35 et 50 ans. Au moment des faits, l'homme était vêtu d'une veste noire en cuir et de pantalons bleus en jeans. En outre, il était mal rasé et portait des lunettes à soleil, ainsi qu'un casque noir sans visière. Il se serait exprimé en allemand avec un accent du sud.

Les investigations immédiatement entreprises n'ont pas permis, jusqu'ici, d'identifier l'auteur. Il n'est pas exclu que le motard se soit déjà trouvé dans les environs à plusieurs reprises. Dans ce contexte, la police cantonale lance un appel à témoin. Toute personne ayant observé des faits suspects à l'endroit de l'événement, ou pouvant fournir des informations pertinentes à propos du motard recherché, est priée de s'annoncer au +41 32 324 51 11. (comm/nxp)