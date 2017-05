Un mur s'effondre: le mariage vire au carnage

Vingt-quatre personnes, dont quatre enfants, ont été tuées mercredi soir dans l'effondrement d'un mur pendant une fête de mariage dans l'ouest de l'Inde, a déclaré la police jeudi.

23 dead, 28 injured after a wedding hall collapses in Rajasthan's Bharatpur district - Times of India https://t.co/tWRpd1WubJ #Jaipur