Une auto folle dévale pentes et routes

Une voiture inoccupée a dévalé deux pentes et traversé deux routes, mercredi, à Savognin (GR), avant de terminer sa course sur le toit contre une barrière 400 mètres plus bas. Son propriétaire l'avait garée sans tirer le frein à main suffisamment.

L'accident spectaculaire, qui n'a pas fait de blessé, s'est produit dans l'après-midi, indique jeudi la police grisonne. Le jeune conducteur de 23 ans a garé sa voiture sur un parking. Le véhicule s'est mis en mouvement en marche arrière en son absence.

Il a alors dévalé une première pente herbeuse de 200 mètres avant de traverser une route principale et son trottoir, endommageant une balise routière et un panneau directionnel. La voiture a ensuite dévalé une seconde pente herbeuse d'égale longueur, puis un talus. Elle a alors fait un tonneau en chutant sur une route secondaire avant de s'immobiliser sur le toit après avoir traversé la chaussée. (ats/nxp)