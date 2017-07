Une ferme est ravagée par le feu

Une ferme a été ravagée par un incendie dans la nuit de mardi à mercredi à Istighofen, sur la commune de Bürglen (TG). Ses habitants ont pu se mettre en sécurité à temps. Le montant des dégâts est estimé à plusieurs centaines de milliers de francs.

Les occupants de la ferme ont alerté les secours peu avant 01h00 après avoir découvert de la fumée et des flammes à l'étage supérieur, indique mercredi la police thurgovienne. A l'arrivée des pompiers, la partie habitable de la ferme était déjà entièrement en feu. L'incendie s'est en outre étendu à la grange annexe. Une centaine d'hommes du feu ont participé à l'intervention. On ignore pour l'heure les causes du sinistre. (ats/nxp)