Une halle de ferme endommagée par le feu

Une halle destinée à des machines d'une ferme a été fortement endommagée par un incendie samedi matin à Ittigen, près de Berne. Personne n'a été blessé. Les dégâts se montent à plus de 200'000 francs. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues.

Les 63 pompiers dépêchés sur les lieux ont pu rapidement maîtriser le feu et empêcher qu'il se propage aux bâtiments attenants - une maison d'habitation et une écurie. Une ambulance s'était déplacée préventivement, a indiqué la police cantonale bernoise. La rue a dû être fermée durant trois heures et le trafic a été dévié. (ats/nxp)