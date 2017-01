Une randonneuse chute de 100 m et se tue

Une Fribourgeoise de 57 ans s'est tuée samedi vers 15h30 dans le Val Ferret (VS) alors qu'elle effectuait une balade en raquettes avec son mari et trois autres personnes. La malheureuse a perdu l'équilibre, s'est mise à glisser et a fait une chute d'environ 100 mètres.

L'accident s'est produit entre l'alpage de la Peule et le Grand col Ferret, a indiqué dimanche la police cantonale valaisanne. Arrivés sur les lieux, les secouristes d'Air-Glaciers n'ont pu que constater le décès de la victime. (ats/nxp)