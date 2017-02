Une virée sans permis finit sur le toit

Sans permis, avec une voiture non immatriculée et en pneus d'été sur la chaussée enneigée, un jeune de 24 ans accompagné d'un camarade de 18 ans a fini sa course sur le toit dans la nuit de vendredi à samedi à Tschappina (GR). Ils s'en sortent indemnes.

La voiture a quitté la chaussée, fait un tonneau et atterri en contrebas de la route, contre des arbres, a indiqué la police grisonne dans un communiqué. (ats/nxp)