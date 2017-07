Une voiture chute de 25 mètres en montagne

Une femme et ses trois enfants à bord d'un véhicule à vitesse limitée ont fait une chute de 25 mètres lundi dans les Grisons. Ils circulaient sur une route de montagne lorsque leur voiture est sorti de la route en croisant une automobile.

Le véhicule a ensuite fait plusieurs tonneaux sur une pente pendant près de 25 mètres. La conductrice de 28 ans et ses trois enfants, âgés entre un an et six ans, ont pu sortir seuls du véhicule endommagé, indique mardi la police grisonne. Ils ont été amenés à l'hôpital. La police n'a pas précisé la gravité de leurs blessures.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. (ats/nxp)