Le paiement électronique révolutionne les festivals

Lunettes de soleil, billet, téléphone, programme et surtout argent liquide: prêts pour le festival? Bien. Mais avez-vous vérifié les modes de paiement requis? Au moment de passer à la caisse vous pourriez, en effet, voir votre billet de 20 francs refusé.

Rock Oz’Arènes, Lollapalooza à Berlin ou Musilac à Aix-les-Bains. Toutes ces manifestations ont introduit un système de paiement «cashless» avec bracelets ces dernières années. Le Montreux Jazz Festival permet, lui, de payer grâce à l’application bancaire «Twint». Seul le village du Paléo Festival résiste encore à l’envahisseur électronique.

Tous pour le «cashless»

«Cashless»? «Twint»? Explications, tout en faisant la queue – comptez une bonne dizaine de minutes – pour une bière et des falafels. Le paiement dématérialisé exige le plus souvent le port d’un bracelet ou d’une carte, rechargeable du montant souhaité. Une fois venu le moment de payer, il suffit de poser son poignet sur une borne électronique. Le tour est joué. La file d’attente se réduit, les bières servies à la volée.

A Avenches, les concerts du Rock Oz’ Arènes ont introduit la solution il y a déjà un an. Il faut compter entre «80 000 et 100 000 francs pour mettre ce système en place», décrit Valérie Jaquier, la porte-parole. La carte prépayée proposée fait l’unanimité. «Cette première expérience s’est soldée sur un bilan très positif et nous la reconduisons», poursuit cette organisatrice de la manifestation qui ouvrira ses portes le 8 août dans l’amphithéâtre de la Broye.

Au fait et s’il reste de l’argent sur la carte? Le retour se fait «en cash sur place, par virement bancaire ou via l’application mobile Rock Oz’Arènes» promet le site du festival. Facile.

«Attention, révolution!»

Le choix du paiement électronique est justifié par la volonté de réduire les files d’attente. «Résultat, un service plus rapide aux bars et moins de queues», promet le festival berlinois Lollapalooza. D’autres raisons sont invoquées. «Ce système facilite le travail du personnel des bars et stands – plus rapide, pas besoin de compter de la monnaie, fiable – mais offre aussi une sécurité sur l’ensemble du festival», explique Valérie Jaquier. Moins de liquide veut dire moins de vol. A Aix-les-Bains, le Festival Musilac donne le ton. «Attention, révolution!» proclame les organisateurs en présentant leur système MoneyLac. «Tous les commerçants ne prenant pas la carte bancaire et le seul distributeur se trouvant à plusieurs minutes de marche, la gestion de l’argent était souvent problématique pour beaucoup d’entre vous», explique le site de la manifestation.

Paléo défend le contact

Retour sur les rendez-vous clés de l’été lémanique. Le Montreux Jazz Festival, n’a pas de bracelet mais permet néanmoins de payer par carte bancaire ou via l’application Twint. Contactés, les organisateurs disent simplement être «très contents» du système.

Reste Paléo. Le plus grand festival en plein air de Suisse apparaît attaché aux bons vieux billets. «Paléo étudie les solutions cashless depuis de nombreuses années, il y a même eu un test en 2016 durant une fête privée pour les bénévoles, mais on n’a pas encore trouvé la bonne formule», admet un porte-parole du festival nyonnais. Ce dernier va même jusqu’à invoquer «une certaine perte de convivialité» lié au paiement électronique, «lorsqu’il s’agit de partager des tournées par exemple».

Bon, mais la réduction de l’attente au comptoir? «Ce n’est pas un argument suffisant pour nous – le cashless fera gagner peut-être 30 secondes pas plus – si quelque chose fait attendre les gens, ce sont les cuisines, pas le fait de payer en liquide!» poursuit le porte-parole. Les organisateurs de l’événement, qui fête ses quarante-deux ans, n’en confient pas moins étudier «d’autres modes de paiement».

(24 heures)