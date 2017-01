La Bernhemian Rhapsody du Conseil fédéral fait le buzz

via GIPHY

La nouvelle photo du Conseil fédéral donne lieu à de très nombreuses parodies depuis sa parution samedi. Signé par Beat Mumenthaler, photographe de Thoune (BE), le cliché en noir et blanc ne saisit que les visages des sept sages et du chancelier dans une composition pyramidale. Au bas de la carte, figurent les silhouettes ombrées des huit membres du gouvernement.

Beaucoup d'internautes se sont amusés de la ressemblance avec la pochette du single Bohemian Rhapsody de Queen. Parmi tous les détournements publiés durant le week-end, l'un d'eux est particulièrement travaillé. Le Conseil fédéral est glissé dans la peau du groupe pour une hilarante Bernhemian Rhapsody.

an was erinnert mich bloss das neue #bundesratsfoto ...? pic.twitter.com/GDQLqVmzIo — Benjamin Freuler (@bfreuler) 31 décembre 2016

(24 heures)