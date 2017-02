Pendant ce temps-là, Obama fait du kitesurf avec Branson

Tandis que le nouveau président des Etats-Unis, Donald Trump, est sous le feux des projecteurs – et des critiques –, Barack Obama, lui, se la coule douce dans les Caraïbes, à Moskito Island, chez son ami Richard Branson. Douce? Pas si sûr... Le propriétaire de Virgin en effet décidé de défier son invité de marque dans une duel de kitesurf!

«L'une des premières histoires que Barack m'a racontées quand Michelle et lui sont arrivés à Moskito Island était la manière dont il avait surfé une dangereuse vague à Hawaï, juste avant de devenir président, raconte sur son site le milliardaire britannique. (...) Le nouveau chef de son équipe de sécurité s'est alors tourné vers lui et lui a dit: "Ce sera la dernière fois que vous surfez. Et ce, pour les huit prochaines années."»

«Et effectivement, durant les huit années qui suivirent, il n'a pas eu la chance de remonter sur une planche (...). Cette invitation était donc l'occasion idéale de lui offrir la chance d'apprendre le kitesurf, poursuit Richard Branson. (....) Nous avons donc décidé de nous lancer un défi amical: Barack pourrait-il apprendre à faire du kitesurf avant que je n'apprenne à faire du foilboard (ndlr: une variante du kitesurf équipée d'un grand aileron)?»

Après deux jours d'entraînement, les deux hommes se sont retrouvés pour s'affronter dans un duel «sans merci». Et au petit jeu de «Qui va tenir le plus longtemps?», c'est l'ancien leader du monde libre qui, après avoir bu plus d'une fois la tasse, s'est imposé. Barack Obama a remporté les deux manches, parcourant au total une distance d'environ 150 mètres. Bon joueur, Richard Branson a félicité son adversaire et promet de s'entraîner dur pour le battre lors d'un prochain défi.

