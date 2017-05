Les derniers sondages donnent 63% à Emmanuel Macron

Emmanuel Macron: 63%. Marine Le Pen: 37%. Et une abstention à 25%, en hausse par rapport au premier tour. Telles sont les dernières tendances des instituts de sondages lors de leurs enquêtes réalisées après le débat de mercredi dernier et jusqu’à vendredi soir minuit. Fin officielle de la campagne qui impose le silence aux médias français. Tout indique que le candidat d’En Marche! sera sacré demain dimanche plus jeune président de la république de l’histoire.

La plus forte avance depuis Pompidou

Si ce résultat se confirme (63% contre 37%), ce sera la plus forte avance lors d’une élection présidentielle depuis celle de Georges Pompidou en 1969. L’ex-ministre de De Gaulle avait obtenu alors 58% des voix. Evidemment en mettant de côté l’élection de Jacques Chirac en 2002 par 82% contre Jean-Marie Le Pen lors d’un 2e tour marqué par le front républicain et le choc de découvrir le parti d’extrême droite au 2ème tour de la présidentielle.

Le débat de mercredi soir a eu des conséquences. Toutes les enquêtes d’opinion le soulignent. La prestation agressive, confuse, voire outrancière de la présidente (en congé) du FN aurait rebuté nombre d’indécis. Marine Le Pen était donnée en hausse autour des 41% le matin du débat.

La prestation de la candidate du FN n’a donc pas convaincu. Jamais les sondeurs n'avaient enregistré un tel changement après un duel télévisé. Par exemple, les tendances de report de voix depuis l’électorat (1er tour) de François Fillon s'est nettement infléchi en direction d’Emmanuel Macron depuis mercredi soir.

La barre des 10 millions de vote FN...

A noter que ce 37% pour Marine Le Pen représente entre 11 à 12 millions de voix. Soit 4 à 5 millions de plus qu’au 1er tour du 23 avril dernier (21% avec 7,66 millions de voix). Jean-Marie Le Pen lors du 2e tour de la présidentielle 2002 avait rassemblé 5,53 millions de Français. «Nous avons l’obligation de réussir!», glisse un membre de l’équipe d’Emmanuel Macron. (24 heures)