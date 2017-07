Fondation Tourisme: trois millions de déficit

Le déficit de la Fondation Genève Tourisme & Congrès s'élève finalement à près de 3,3 millions de francs pour 2016.

Le revenu lié à la taxe de séjour et de promotion du tourisme s'est élevé à près de 16,4 millions de francs, a indiqué jeudi le Conseil d'Etat, sur la base du rapport de gestion de l'exercice 2016 de la fondation. Le total des produits réalisés se monte à plus de 23,4 millions. Quant aux retombées économiques pour le canton des congrès signés en 2016, elles sont à nouveau estimées à plus de 80 millions.

Le déficit du Geneva Lake Festival a contraint Genève Tourisme à revenir à une formule plus classique des Fêtes de Genève. Le programme de la prochaine édition de la manifestation, qui aura lieu du 3 au 13 août, comprend le traditionnel feu d'artifice de clôture, une grande roue de 50 mètres et dix scènes musicales. (ats/nxp)