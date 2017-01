Genève aéroport pérennise son plan d'urgence

Genève Nous avons testé les mesures exceptionnelles mises en place, ce samedi à Cointrin, alors que le week-end s'annonce comme l'un des plus chargés de l'année. Plus...

Transports Genève Aéroport a passé le cap des 16 millions de passagers en 2016. La météo trouble le trafic durant les Fêtes. Plus...

Genève Cointrin est le premier aéroport de Suisse à décrocher ce certificat, les autres devant l'obtenir d'ici la fin 2017. Plus...

Genève Les Genevois veulent avoir leur mot à dire sur leur aéroport. Ils pourront désormais le faire. Plus...

Genève Quelques vols de Swiss et d'Etihad Regional ont été retirés de la desserte 2016-2017. EasyJet étoffe son réseau avec des vols vers Cracovie et les Canaries. Plus...