Le Musée d'ethnographie reçoit un prix prestigieux

Le Musée d'ethnographie de Genève (MEG) a remporté samedi à Zagreb le Prix du Musée européen 2017. Le jury a salué «un excellent exemple de musée vivant proposant une histoire multiculturelle ouverte à tous». Un autre établissement helvétique a été honoré.

Le «European Museum of the Year Award» (EMYA) récompense chaque année une institution muséale et européenne pour l'exceptionnelle qualité de son offre culturelle à destination des publics et pour son influence significative dans le domaine des musées au niveau national et international. L'EMYA est la plus importante récompense pour un musée en Europe.

Inauguré en 2014

Le prix est destiné à des établissements inaugurés deux ans avant son attribution ou qui se sont modernisés ou étendus durant cette période. Fondé en 1901, le MEG avait inauguré son tout nouveau bâtiment en octobre 2014.

Dans un communiqué transmis aux médias, le MEG s'est dit «fier et ému d'avoir obtenu ce prix prestigieux». Boris Wastiau, directeur du MEG, était présent à la cérémonie de remise des prix à Zagreb en Croatie pour recevoir le trophée de l'EMYA, The Egg, une sculpture de l'artiste britannique Henri Moore, que le Musée a le privilège de conserver pendant une année, précise le communiqué.

Vainqueur parmi 46 musées nominés

Cette distinction «vient couronner l'excellence du travail des nombreuses collaboratrices et des nombreux collaborateurs du MEG qui ont su, ces dernières années, mettre sur pied des expositions et une offre culturelle sans précédents par leur ambition et leur diversité dans l'histoire du musée», a déclaré M. Wastiau.

En tout, 46 musées provenant de 24 pays du Conseil de l'Europe avaient été nominés pour ce EMYA 2017. La Suisse avait quatre nominés: le MEG, le Musée Burg à Zoug, le Rathaus Sempach Museum und Menschen à Sempach (LU) ainsi que le Centre d'accueil de la Station ornithologique suisse, aussi à Sempach. Ce dernier a d'ailleurs été distingué aussi. Il a reçu une mention spéciale pour la durabilité.

Deux établissements helvétiques avaient jusqu'ici déjà remporté la distinction: le musée régional Sarganserland (SG) en 1983 et le Musée Olympique de Lausanne en 1995. L'EMYA est décerné par le Forum des musées européens, placé sous les auspices du Conseil de l'Europe. Fondée en 1977 par le journaliste Kenneth Hudson, elle a pour but de reconnaître l'excellence muséale européenne et d'encourager les processus innovants dans le monde muséographique actuels. (ats/nxp)