Un spécialiste chinois de la nutrition s'établit à Genève

Le Campus Biotech à Genève accueille un nouveau groupe dans son enceinte. Le spécialiste chinois de la nutrition et des produits de soin Biostime a décidé d'établir sur ce site sa première plateforme de recherche en dehors de son pays.

Constituée en fondation de droit suisse, l'Institut Biostime (BINC) souhaite «favoriser les échanges scientifiques et technologiques», en particulier entre la Suisse et la Chine, a estimé mercredi son président Patrice Malard. Il doit être actif notamment sur les microbiotes, les probiotiques ou encore la nutrition personnalisée par rapport au lait maternel.

D'autres investissements sont prévus

«Le choix de la Suisse romande s'est imposé comme une évidence», dit le patron du groupe Biostime Luo Fei. Il mentionne une région adaptée au marché de la petite enfance et qui bénéficie de la présence de l'EPFL et de spécialistes de la nutrition, de l'alimentation et de la pharma.

Cette arrivée «témoigne de l'intérêt croissant des grands groupes chinois pour la Suisse», s'est félicité de son côté le directeur de la Greater Geneva Bern area (GGBa) Thomas Bohn. L'organe de promotion économique de Suisse occidentale a accompagné l'opération. D'autres investissements importants sont prévus dans les prochains mois, dit son directeur.

Biostime a été lancé à la fin des années 1990. Son chiffre d'affaires a atteint 1 milliard de dollars (1 milliard de francs) en 2016. Il emploie environ 40 collaborateurs dans trois laboratoires. L'Institut Biostime a lui été lancé il y a moins de trois ans en Chine et totalise plus de 6000 membres dont des centaines de spécialistes. (ats/nxp)