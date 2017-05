Des boucles d'oreilles à 57 millions de dollars!

Les deux pierres, vendues pour plus de 57 millions de dollars, étaient offertes en deux lots séparés, car à l'origine, elles étaient montées en bague. Elles ont été achetées par un même enchérisseur basé en Asie.

La première boucle d'oreille, baptisée «Apollo Blue», estimée entre 38 millions et 50 millions de dollars (37,5 et 49 millions de francs suisses), a été vendue, frais compris, pour 42,087 millions de dollars (près de 41 millions de francs suisses).

Le diamant rose, baptisé «Artémis Pink», qui était estimé entre 12,5 millions et 18 millions de dollars (12,3 et 16,8 millions de francs suisses), s'est lui arraché à 15,33 millions de dollars (14,8 millions de francs suisses) à l'issue de longues enchères.

Certifié «Fancy Vivid Blue» par l'Institut américain de gemmologie (GIA) et pesant 14,54 carats, «Apollo Blue» est le plus grand diamant de sa catégorie jamais offert aux enchères. La pierre a été taillée et polie pour lui donner une forme de poire.

Pesant 16,00 carats et certifié «Fancy Intense Pink», le diamant «Artémis Pink» est d'une taille poire qui correspond à celle d'«Apollo Blue». Selon le GIA, il fait partie des diamants «les plus chimiquement purs», ce qui, selon les experts, donne à ce type de pierre une très forte transparence optique. (ats/nxp)