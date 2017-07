Mort d'un bébé secoué: la nounou ira en prison

Une nounou écope définitivement d'une peine privative de liberté de trois ans, partiellement assortie du sursis, après le décès d'un bébé, à Genève, en novembre 2013. Elle l'avait plusieurs fois secoué pour tenter de faire cesser ses pleurs, avant de lui donner le biberon.

Les gestes ont causé un hématome, qui a provoqué la mort de la fillette, âgée de sept mois. En première instance, le Tribunal correctionnel avait déclaré la nounou coupable de meurtre et l'avait condamnée à une peine de privation de liberté de six ans.

En deuxième instance, la Cour de justice avait écarté le meurtre. Les juges de la Chambre pénale d'appel et de révision avaient constaté que cette femme n'était pas formée, ni informée en matière de soins aux enfants. Elle n'avait notamment pas connaissance du syndrome de l'enfant secoué.

Dans son arrêt de dernière instance, le TF juge que cette constatation ne l'autorise toutefois pas à invoquer l'erreur sur les faits. Une telle faute n'aurait pu entrer en considération que si la nounou avait cru qu'elle pouvait secouer violemment l'enfant sans mettre sa vie en danger.

Or, la Cour cantonale a constaté que cette femme avait conscience de mettre la vie de l'enfant en danger. Par conséquent, le recours est rejeté et la condamnation de la nounou pour homicide par négligence et pour exposition est définitivement confirmée. (arrêt 6B_974/2016 du 19 juillet 2017) (ats/nxp)