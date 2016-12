Six mois ferme pour l’incendiaire de la rue De-Monthoux

On est loin du conte de Noël. Vendredi, veille de réveillon, le Tribunal correctionnel s’est penché sur l’affaire de l’incendie de la rue De-Monthoux. Le 1er mars 2015, vers 10 h 30, un trentenaire verse de l’essence devant la porte palière d’un appartement au 5e étage de cet immeuble pâquisard, pour se venger d’une prostituée. Sept personnes se retrouvent piégées par les flammes et la fumée noire. Grâce à l’intervention rapide des pompiers, le drame est évité.

Reconnu coupable d’incendie intentionnel aggravé, le prévenu, un trentenaire résidant en France voisine et chauffagiste de métier, a été condamné à une peine privative de liberté de trente-quatre mois, dont six mois ferme. Au vu des quatre-vingt-six jours déjà effectués, il lui reste trois mois à purger.

A l’annonce du verdict, il reste stoïque. Plus tôt, durant la matinée, ses larmes ont coulé, notamment à l’écoute du témoignage de l’une de ses victimes: «Je me suis réveillée dans les flammes, lance cette sexagénaire vêtue d’un pantalon de cuir et arborant de larges créoles dorées. J’étais la dernière dans l’appartement. J’ai souffert plus que toutes les autres. Je suis traumatisée, la maison est hantée.» Le prévenu se recroqueville sur le banc.

Son avocat, Jérôme Picot, interroge la plaignante, de confession catholique: «Comme Jésus l’a fait avec ses bourreaux, lui avez-vous pardonné?» La réponse fuse: «Oui, je lui pardonne. Mes enfants ont déjà 40 ans, j’ai la soixantaine. Lui, il est jeune, il ne savait pas ce qu’il faisait, il n’a pas analysé les risques.» Le prévenu étouffe un sanglot. «Merci pour lui», souffle son conseil.

Aux yeux de la défense, le trentenaire n’était pas lui-même au moment des faits. Dans sa plaidoirie, Me Picot souligne «la consommation monstrueuse d’alcool» et la prise de cocaïne à l’occasion de cette soirée avec ses amis du club de football. Il se retrouve à 4 h du matin chez les prostituées. L’une d’elles lui vole 1800 euros (soit 1930 francs). Il signale le larcin à la police à 7 h 30. Les agents discutent avec lui et tentent de le dissuader de se faire justice. En vain. Il rentre chez lui, écrit une lettre à sa compagne et à sa fille, née une semaine auparavant. Il lave une bouteille, va la remplir d’essence et revient aux Pâquis.

Décrit par les témoins comme «un père idéal, un mari fidèle et un employé modèle», le prévenu affirme qu’il ne se reconnaît pas dans ce geste. Il certifie qu’il ne touchera plus jamais à l’alcool ou aux stupéfiants. «J’ai pris une décision radicale. Pour ma fille (nouveau sanglot). Je voulais juste leur faire peur. Je n’étais pas moi-même, j’ai perdu le contrôle», tente-t-il d’expliquer.

Le procureur, lui, ne croit pas au «pétage de plombs». S’appuyant sur l’intervalle de trois heures entre le vol et l’incendie, il estime que l’accusé a fait un choix. Une vision partagée par le juge. (TDG)