Le transport du gravier par le rail va bon train

«Finalement, cela ne s’est pas si mal passé», déclare François Gatabin. A l’heure du premier bilan, le directeur des MBC (Transports de la région Morges-Bière-Cossonay) est satisfait. Le transport du gravier d’Apples à Gland par le rail se déroule bien, même si tout n’a pas été facile. «Nous avons eu quelques surprises, notamment l’usure mécanique de nos wagons à cause du sable ou des soucis dus au gel, poursuit-il. Globalement, le constat est positif. Nous savions de toute façon que nous allions rencontrer quelques problèmes et que des réglages devraient être réalisés.»

Pour rappel, le site des Délices à Apples est le premier gisement de gravier vaudois raccordé à la voie ferrée. Avec pour principale ambition de diminuer la fréquentation des routes par les poids lourds. «Le but est que 70% des matériaux soient livrés par train», détaille Renaud Marcelpoix, géologue cantonal au Département du territoire et de l’environnement.

Un objectif déjà atteint. «Depuis avril, nous avons un rythme d’expédition satisfaisant, révèle Frédéric Michoud, directeur de l’entreprise Léman Granulats en charge de l’exploitation de la gravière des Délices. Chaque mois, entre 3000 et 5000 tonnes de produits finis sont transportées par la route. Dans le même temps, 21 000 à 25 000 tonnes de graviers sont livrées vers Gland par le rail. Et 10 000 tonnes de matériaux de comblement non valorisables font le chemin inverse dans les convois ferroviaires. Ainsi, l’équivalent de 5000 camions n’a pas emprunté les tronçons vaudois durant le premier semestre. On espère faire encore mieux dans un avenir proche avec l’aboutissement du projet de desserte par le train de la région lausannoise via Vufflens-la-Ville.»

Modèle à suivre

La gravière des Délices d’Apples pourrait bien servir d’exemple dans la région du Pied du Jura. Le territoire recèle près de 80% des réserves cantonales de granulats naturels alluvionnaires, matériaux comme le sable ou le gravier utilisés pour réaliser des mortiers ou des bétons. Le gisement «Le Sepey» à Ballens est, par exemple, retenu en priorité par les autorités vaudoises et doit faire l’objet de planification imminente. «Les discussions avec des entreprises sont en cours, assure Renaud Marcelpoix. Nous sommes dans l’attente du meilleur avant-projet possible.»

Les premières extractions de matériaux y sont prévues en 2022. Et leur acheminement sera effectué en partie par voie ferrée. «Notre projet de transport de gravier par le rail est soutenu par l’Office fédéral des transports, affirme François Gatabin. Nous devrions donc avoir les fonds pour construire les infrastructures nécessaires. Nous sommes d’ailleurs en discussion avec les exploitants potentiels du site de Ballens. Nous leur avons transmis des informations et une évaluation des coûts.» Une affaire qui semble être d’ores et déjà sur les bons rails. (24 heures)