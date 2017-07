Les habitants de La Sarraz se mouillent pour leur piscine

Il est bientôt 10 h en cette belle matinée à La Sarraz. Renée s’apprête à entrer dans la piscine fraîchement rénovée de la Venoge pour nager et s’offrir un bain de soleil. «Comme tous les matins, je râle, car l’ouverture des portes est trop tardive, raconte d’un air taquin cette septuagénaire. Mais cela ne m’empêche pas de revenir chaque jour de beau temps depuis 2009.»

Une habitude qu’elle n’est d’ailleurs pas près d’abandonner. Dans le cadre du financement participatif, ou crowdfunding, lancé par l’Association intercommunale de la piscine et du camping de la Venoge (AIPCV) l’année passée, cette septuagénaire a fait un don de 2000 francs. En échange, elle a reçu un abonnement à vie.

«Si j’ai réalisé cette action, ce n’est pas par intérêt financier, confie Renée. A mon âge, je ne pense pas arriver à rentabiliser cet achat. Ma motivation est d’ordre sentimental. Mon père a toujours été très investi dans la vie locale sarrazine. Il faisait notamment partie de la fanfare. Je suis persuadée que, s’il était encore parmi nous, il aurait souhaité apporter son aide. J’ai décidé de lui rendre hommage au travers de mon geste.»

Tradition

Comme aime à le rappeler Pierre-Alain Pingoud, cette générosité des habitants à l’égard de leur piscine est une sorte de tradition à La Sarraz. «A l’époque, la fanfare jouait gratuitement et des gens venaient donner un coup de main pour, par exemple, tondre la pelouse, raconte le responsable administratif et technique des lieux. En 2011, lors du rachat des installations par l’AIPCV, nous avons voulu rembourser les personnes qui possédaient des parts sociales. Une partie des détenteurs nous a alors fait cadeau de 19 000 francs. L’attachement de la population à ce lieu a toujours existé et s’est manifesté de diverses manières au fil du temps.»

Plus de 100 000 fr. récoltés

Dernièrement, l’élan de solidarité a vu le jour au travers du crowdfunding. Environ 115 000 francs ont ainsi été récoltés pour le financement du nouveau toboggan et du baby splash. Ces travaux ont été réalisés cet hiver, en même temps, notamment, que la réfection des bassins. L’eau est également désormais en permanence à 24 degrés.

Des améliorations que le public a l’air d’apprécier. «Depuis la réouverture au début du mois de juin, nous avons cartonné, affirme Pierre-Alain Pingoud. Nous avons comptabilisé plusieurs jours plus de 1000 entrées. Le dimanche 11 juin, par exemple, il y avait environ 1400 personnes au bord des bassins. Je n’avais jamais vu ça.»

Du côté de Renée, la «nouvelle» piscine plaît également. Même si cette dernière regrette un changement en particulier: «Les bancs où je m’asseyais régulièrement ont disparu.» Une absence à laquelle Pierre-Alain Pingoud assure vouloir rapidement remédier. On dit que le client est roi. La piscine de la Venoge a alors sans aucun doute trouvé sa reine. Reine qui a été remerciée par des fleurs… et une serviette de bain. «J’ai beaucoup embêté les responsables avec cette histoire de linge, sourit la Sarrazine. Car il a été offert à des personnes qui ont participé au crowdfunding à hauteur de quelques centaines de francs. Moi qui ai réalisé un don plus important, je n’y avais même pas eu droit (rires). C’est maintenant chose faite!» (24 heures)