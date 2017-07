Fin de «Paint», pionnier du dessin informatique

Le célèbre logiciel ne figurera pas dans la prochaine mise à jour de Windows 10 prévue cette année, appelée «Windows 10 Fall Creators Update», qui ambitionne de mettre la création en trois dimensions à la portée de tous et de se positionner sur le marché des dessinateurs et artistes, en général plutôt portés sur Apple.

Could Monday get worse? Microsoft to kill off its Paint program in Windows. https://t.co/jcacgIpV8s