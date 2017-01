Partenariat entre Kudelski et Samsung

Le spécialiste vaudois de la sécurisation des contenus numériques et interactifs veut proposer sous licence avec le géant industriel sud-coréen la technologie TVkey aux autres acteurs du secteur.

La technique en question est fondée sur une clé USB permettant de se connecter et d'accéder à des contenus payants directement via le téléviseur et sans passer par un boîtier internet, selon un communiqué publié par les deux partenaires. Le produit TVkey a été lancé en septembre dernier par Nagra, filiale de Kudelski.

Déploiement rapide

Du point de vue de l'utilisateur, la solution est pratique dans la mesure où aucune installation n'est nécessaire. Il lui suffit d'acheter les services souhaités via une application TV, un site internet ou un centre d'appels.

Du point de vue des opérateurs de chaînes payantes, le produit simplifie le processus d'acquisition de nouveaux clients, souligne le communiqué diffusé lundi soir. L'entité créée par Nagra et Samsung commercialisera TVkey sous licence aux autres acteurs de l'industrie, ce qui assurera un déploiement plus rapide dès 2017. (ats/nxp)