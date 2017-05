Twitter voit revenir un autre de ses fondateurs

Les actions de Twitter ont progressé mardi à Wall Street sur des informations faisant état du retour de Biz Stone, le co-fondateur du site en difficulté, six ans après son départ.

Dans un blog, Biz Stone, 43 ans, a indiqué qu'il serait de retour «dans environ deux semaines», chez Twitter. «Je suis heureux de voir que l'énergie et l'entrain de Biz vont revenir chez Twitter», a de son côté tweeté Jack Dorsey, qui avait fondé le site avec Biz Stone en 2006. L'action a progressé de 1,35% à 19,49 dollars lors de la séance de mardi.

Excited to have Biz's energy and heart back at Twitter! #BizIsBack https://t.co/7Cc0snAP2c