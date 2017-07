Une capsule pour voyager à haute vitesse

L'Hyperloop pourrait représenter une révolution dans le monde des transports. Dans le futur, il serait possible de voyager à très haute vitesse dans des capsules s'affranchissant de tout frottement. Le milliardaire américain Elon Musk a remis cette idée sur le devant de la scène en 2013. Estimant n'avoir pas le temps de s'en occuper, M. Musk a laissé son projet ouvert aux entreprises souhaitant le développer et n'a investi d'argent dans aucune. Des étudiants vont participer à un concours en août aux Etats-Unis afin de contribuer aux premiers développements de cette technologie. Parmi eux, la société Swissloop, composée d'étudiants de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) et d'autres hautes écoles, va y présenter son prototype. Le modèle a été dévoilé jeudi à la presse. (ats/nxp)