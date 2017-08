Une image volée de l'iPhone 8 dévoilée

La planète iPhone est en émoi. En effet, les fans sont nombreux à attendre la version 8 du célèbre smartphone d'Apple qui doit marquer les 10 ans du premier iPhone. Et chaque fuite est abondamment relayée. Dernière en date: elle émane d'un homme considéré comme une source extrêmement fiable, Evan Blass, @evleaks sur Twitter. Et il vient de dévoiler une photo du prochain modèle, relèvent de nombreux médias sur le web.

La photo volée présente un iPhone 8 recouvert d'une coque de protection de l'accessoiriste Urban Armor Gear, selon les spécialistes. L'image permet surtout de distinguer plusieurs particularités de l'appareil, qui devrait présenter de nombreuses nouvelles fonctionnalités à l'occasion de son anniversaire.

iPhone 8 (encased) pic.twitter.com/9LpARCAML2 — Evan Blass (@evleaks) 8 août 2017

Ainsi, on constate que l'écran occupe quasiment tout le devant, avec juste une bordure minimale pour la caméra, le capteur et le haut-parleur, commente le site www.commentcamarche.net. La date montrée sur l'écran allumée, soit en mars dernier, fait douter toutefois qu'il s'agisse de l'image la plus récente de l'iPhone.

Autre site, même concept

Cette image rejoindrait en tout cas celles publiées par le site allemand iphone-tricks.de. On y voit également un écran très grand, avec la touche de déverouillage par empreinte digitale intégrée dans l'image au lieu du bouton central actuel. Un bouton qui semble avoir disparu physiquement pour être intégré dans le display, selon les images concordantes des deux sites. Le site allemand a d'ailleurs résumé en images ce que l'appareil devrait receler.

L’iPhone 8 serait également le premier à embarquer un écran OLED au lieu d’un écran IPS. Ce qui lui permettrait de proposer une résolution d’image nettement plus élevée. Sa taille serait en outre inférieure à celle de l’iPhone 7, mais sa diagonale d’écran serait en revanche plus importante. On retrouverait par ailleurs un appareil photo à double capteur.

Le nouvel appareil sera vraisemblablement annoncé lors du keynote Apple de septembre. En même temps sans doute que que l’iPhone 7s et l’iPhone 7s Plus.

(nxp)