2016 année pourrie? Une vidéo nous explique pourquoi

«Marine le Pen avance de trois cases vers la présidence.» Le joueur d’un jeu qui ressemble au Monopoly tire une carte. Il lit: «Best-of posthume: trois légendes de la musique iront au Paradis.» La vidéo du comédien genevois Rodrigo Peñalosa, basé à Londres, devait être une simple carte de vœux. Mais avec 15 000 vues et plus de 200 partages sur Facebook, elle dépasse ses espérances.

Le tournage s’est fait en un jour, le 16 décembre. «Il manque donc la dernière quinzaine. Je n’aurais jamais imaginé que des événements comme l’attentat de Berlin ou les décès de Carrie Fisher et George Michael surviennent encore.»

Et le budget ? «Environ 400 livres sterling (500 francs).» Les six participants du projet ont travaillé gratuitement. L’équipe a pu utiliser le matériel vidéo et d’éclairage de Park District, la boîte de production londonienne où travaille Rodrigo Peñalosa.

«Normalement, je tiens à payer et être payé, mais parfois des tournages spontanés ont une meilleure réception que des projets préparés pendant des mois, relève le comédien de 29 ans. Des courts métrages que j’ai réalisés avec des budgets de 30 000 ou 40 000 francs n’ont pas eu le même succès.»

Né à Genève, Rodrigo Peñalosa est parti étudier le théâtre à Londres en 2011, après un bachelor en économie à l’Université de Genève. Il tente de percer dans l’écriture de courts métrages et de sketchs.

«Ce qui était important pour moi, c’était aussi d’envoyer un message d’encouragement», précise-t-il. Teintée d’humour noir britannique, sa vidéo s’achève par une note positive. Après avoir «joué» 2016, le comédien annonce que c’est notre tour pour l’année 2017.

(24 heures)