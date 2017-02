60% des Suisses se sentent surveillés sur le net

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Suisses sont conscients des dangers du net. En effet, selon les résultats de l'étude de confiance 2017 réalisé par l'institut GfK pour le compte de comparis.ch, 60,4% des Helvètes se sentent surveillés lors de leurs activités sur le web. Et un internaute sur trois a un sentiment d'insécurité générale lorsqu'il saisit des données personnelles sur Internet.

L'étude s'est notamment penchée sur les sites qui ont le plus la confiance des internautes quand il s'agit de livrer des données personnelles. Sans surprise, ce sont les banques (78,4%) et les autorités (73,8%) qui ont le plus la cote, selon les résultats publiés dans un communiqué.

Méfiance envers les réseaux sociaux

A l'autre bout de l'échelle, la méfiance la plus grande revient aux réseaux sociaux comme Facebook (12,4%) ou encore aux sites de rencontre (8,4%). D'ailleurs, 30% des internautes renoncent complètement aux réseaux sociaux pour des raisons de protection des données, selon l'enquête. Les moteurs de recherche tels que Google ou Bing, pourtant très utilisés, récoltent également un indice de confiance faible (22,2%).

L'enquête a aussi porté sur les services de messagerie, comme les très populaires WhatsApp, Snapchat et iMessage, utilisés par deux Suisses sur trois. Et là aussi, le scepticisme règne. En effet, 42% des utilisateurs ont indiqué avoir «peu de confiance ou aucune confiance» dans ces services. Sans pour autant renoncer à les utiliser...

Cybercriminels très redoutés

Les services de renseignement inquiètent aussi les Suisses qui craignent des abus, selon l'étude. Plus d’un tiers des sondés y voit un danger pour la sécurité de ses données. Mais ce qui fait le plus peur aux Helvètes, ce sont les cybercriminels. En effet, une personne sur deux indique les redouter.

Du coup, les internautes se protègent-ils des menaces du web? Selon l'étude, près de 50% des personnes interrogées utilisent des mots de passe complexes. Ce qui veut dire que la moitié des sondés ne font appel qu'à des mots de passe simples...

En revanche, la plupart font régulièrement les mises à jour de leurs logiciels et autres applications. Quant aux mécanismes de protection élaborés, comme les logiciels de cryptage des e-mails ou les possibilités de navigation anonyme par proxy, ils ne sont encore que très peu utilisés.

(nxp)