17 membres d'une famille tués par la mousson

Les corps de 17 membres d'une même famille ont été retrouvés lors du reflux des eaux qui ont inondé leur village dans l'Etat du Gujarat (ouest de l'Inde), où les pluies torrentielles de la mousson ont fait plus de 100 morts, a-t-on appris mercredi de sources officielles.

«Il semble qu'ils se sont noyés. Les corps ont été retrouvés enterrés dans la boue», a déclaré à l'AFP un inspecteur de police, A B Parmar, précisant qu'ils faisaient tous partie de la même famille.

Floods triggered by #CycloneMora have so far affected hundreds of people in Manipur, northeast India. Hear the latest info from the ground. pic.twitter.com/IBC9F2qm81