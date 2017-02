2012-2016: transferts records d'armes

Les transferts d'armes dans le monde ont atteint un niveau record depuis la Guerre froide ces cinq dernières années, tirés par la demande du Moyen-Orient et de l'Asie, a indiqué lundi l'institut indépendant Sipri.

Entre 2012 et 2016, l'Asie et l'Océanie ont compté pour 43% des importations mondiales d'armements conventionnels en volume, une hausse de 7,7% par rapport à la période 2007-2011, selon l'Institut international de recherche pour la paix de Stockholm (Sipri).

La part de l'Asie-Océanie dans les importations internationales était légèrement supérieure (44%) entre 2007 et 2011. Celle des pays du Moyen-Orient et des monarchies du Golfe a bondi de 17% à 29%, loin devant l'Europe (11%, -7 points), les Amériques (8,6%, -2,4 points) et l'Afrique (8,1%, -1,3 point).

USA et Europe fournisseurs

«Au cours des cinq années passées, la plupart des États du Moyen-Orient se sont d'abord tournés vers les États-Unis et l'Europe dans leur quête accélérée de capacités militaires avancées», analyse Pieter Wezeman, chercheur au Sipri.

«Malgré le bas niveau des cours du pétrole [dont ils sont producteurs et exportateurs, NDLR], les pays de la région ont continué de commander davantage d'armes en 2016, qu'ils perçoivent comme des instruments essentiels face aux conflits et aux tensions régionaux», selon lui.

Les transferts mondiaux d'armements sur les cinq années sous revue ont atteint un niveau record depuis 1950, souligne le Sipri.

L'Arabie saoudite a été le second importateur d'armes au monde dans l'intervalle ( 212%), derrière l'Inde qui, contrairement à la Chine, ne possède pas encore de production nationale à niveau.

USA, exportateur numéro 1

S'agissant des exportations, les États-Unis conservent la tête du classement avec 33% de part de marché ( 3 point), devant la Russie (23%, -1 point), la Chine (6,2%, 2,4 point) et la France (6,0%, -0,9 point) qui passe devant l'Allemagne (5,6%, -3,8 points). Ces cinq pays représentent près de 75% des exportations mondiales d'armes lourdes.

L'avancée de la France au classement des exportateurs s'explique notamment par d'importants contrats signés avec l'Egypte qui a acquis des bâtiments de guerre de type Mistral et des avions de combat Rafale. «La concurrence est féroce entre producteurs européens», France, Allemagne et Royaume-Uni en tête, rappelle à l'AFP Aude Fleurant, responsable du programme des armements au Sipri.

Les États-Unis et la France sont les principaux pourvoyeurs du Moyen-Orient, tandis que la Russie et la Chine vendent d'abord en Asie. (AFP/nxp)