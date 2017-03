3e cimetière juif vandalisé en deux semaines

Une douzaine de tombes ont été vandalisées dans un cimetière juif de Rochester, dans l'Etat de New York. Il s'agit du troisième incident du genre aux Etats-Unis en deux semaines. Une division spéciale de la police de l'Etat consacrée aux crimes haineux s'est chargée de l'affaire.

Le gouverneur démocrate de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a annoncé avoir demandé l'ouverture d'une enquête quant aux profanations du cimetière de Waad Hakolel, après une série d'alertes à la bombe dans des centres juifs et des saccages dans des cimetières juifs à Philadelphie et à St Louis.

Le président Donald Trump a condamné ces menaces et agressions. Il a toutefois aussi semblé suggérer que leurs auteurs cherchaient à lier son entrée en fonction à la Maison blanche avec une montée de l'antisémitisme. L'année dernière, la campagne de Trump s'est attiré le soutien de groupes nationalistes blancs d'extrême-droite.

Date incertaine

Au cimetière de Waad Hakolel, plus de 12 pierre tombales ont été retournées et les images des défunts gravées sur au moins six stèles ont été rayées jusqu'à être effacées, a précisé Karen Elam, responsable de la fédération juive de la région de Rochester. La date du saccage reste incertaine.

«C'est clairement du vandalisme», a-t-elle déclaré au téléphone à Reuters. «Tout vandalisme d'un cimetière juif est de facto de l'antisémitisme.»

De son côté, Michael Phillips, président de l'association qui supervise le cimetière, a estimé dans la presse locale que la qualification en incident antisémite n'était pas évidente. Il a évoqué des dégâts relativement limités.

Une centaine de pierre tombales ont été renversées le week-end dernier dans un cimetière juif de Philadelphie et quelque 170 tombes d'un cimetière juif ont également été vandalisées à St Louis, dans le Missouri. (ats/nxp)