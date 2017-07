400'000 comptes visés par des hackers

La banque italienne Unicredit a annoncé mercredi que les comptes de 400'000 de ses clients avaient été visés par une attaque informatique. Les données volées ne permettent cependant pas des transactions non autorisées.

«Unicredit a subi une intrusion informatique concernant les données de sa clientèle italienne relatives à des prêts personnels. Cette attaque s'est produite par l'intermédiaire d'un partenaire commercial externe italien», indique un communiqué du groupe.

L'acte malveillant s'est produit en deux épisodes. Le premier remonte à septembre-octobre 2016 et le second à juin-juillet 2017, précise l'établissement financier. Ce dernier ajoute «qu'aucun mot de passe n'a été volé». Mais les pirates informatiques ont pu avoir accès à des informations sur l'état civil et aux codes IBAN.

L'institut bancaire assure avoir informé les autorités compétentes. Il ajoute avoir «adopté immédiatement toutes les mesures nécessaires pour empêcher» de telles intrusions. (ats/nxp)