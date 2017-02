46 milliards «d'enveloppes rouges» échangées

Les Chinois ont échangé électroniquement à l'occasion du Nouvel an lunaire pas moins de 46 milliards «d'enveloppes rouges», des sommes d'argent remises traditionnellement au moment des vœux, selon le géant de l'internet Tencent.

Pendant les six jours fériés du Nouvel an chinois (du 27 janvier au 1er février), 46 milliards de «hongbao» ont ainsi été «envoyés ou reçus» dans le pays le plus peuplé du monde, soit 43,3% de plus qu'un an plus tôt, a indiqué vendredi dans un communiqué le groupe Tencent, propriétaire du service de messagerie WeChat, omniprésent en Chine. La seule journée du 27 janvier, veille du Nouvel an, a vu a elle seule plus de 14 milliards d'enveloppes changer de mains... ou plus exactement de téléphone portable.

WeChat et son service de paiement en ligne permet en quelques clics d'offrir depuis son smartphone à ses proches ou à ses collègues une somme d'argent que ces derniers se partagent en cliquant à leur tour sur leur terminal. Un service qui connaît une popularité fulgurante depuis que WeChat a lancé son service «hongbao» en 2014.

731 millions d'internautes

Pour pimenter un peu la fête, on peut par exemple offrir un montant à une vingtaine de contacts mais en précisant que seuls les trois premiers pourront se partager le butin... Le montant reçu peut être déterminé à l'avance ou bien aléatoire, les malchanceux ne récoltant parfois que quelques centimes de yuan (1 yuan = 0,13 euro).

Tencent n'a pas précisé le montant total échangé dans ces 46 milliards d'enveloppes. Mais selon le quotidien China Daily de samedi, un généreux habitant de Shenzhen (sud) a établi un record en offrant 2.125 enveloppes rouges, tandis qu'un de ses concitoyens du Shandong (est), visiblement très populaire, en a reçu 10'069, battant également un record.

Plus d'un Chinois sur deux, soit 731 millions d'habitants sur 1,37 milliard, utilise internet, selon des chiffres officiels. Selon des statistiques de novembre dernier, WeChat comptait de son côté 846 millions d'utilisateurs en Chine et dans le reste du monde. (AFP/nxp)