75'000 cyberattaques ont touché 99 pays

L'ampleur de la vague mondiale de cyberattaques qui a eu lieu vendredi continue de se confirmer dans la soirée. Selon la société de cybersécurité Avast, plus de 75'000 attaques ont été enregistrées dans 99 pays. La Russie, l'Ukraine et Taïwan sont les plus touchés.

Un peu plus tôt, Costin Raiu, chercheur de la société de sécurité Kaspersky, basée en Russie, avait indiqué dans un tweet avoir enregistré plus de 45'000 attaques dans 74 pays à travers le monde.

Forcepoint Security Labs, autre entreprise de sécurité informatique, évoque de son côté «une campagne majeure de diffusion d'emails infectés» qui envoient environ 5 millions d'emails chaque heure répandant le logiciel malveillant appelé WCry, WannaCry, WanaCrypt0r, WannaCrypt ou Wana Decrypt0r.

Inquiétudes

Cette vague d'attaques informatiques de «portée mondiale» suscite l'inquiétude des experts en sécurité qui pointent l'exploitation d'une faiblesse dans les systèmes Windows, divulguée dans des documents piratés de l'agence de renseignement américaine NSA. Microsoft a publié un patch de sécurité, il y a quelques mois pour réparer cette faille, mais de nombreux systèmes n'ont pas encore été mis à jour.

Selon la société Kaspersky, le logiciel malveillant a été publié en avril par le groupe de pirates «Shadow Brokers», qui affirment avoir découvert la faille informatique par la NSA. Un «rançongiciel» («ransomware» en anglais) est un virus qui bloque les ordinateurs jusqu'au versement d'une rançon. Certaines versions de ces logiciels font monter les enchères à mesure que le temps passe.

Bloqués

Ces attaques informatiques ont notamment touché le service public de santé britannique (NHS), bloquant les ordinateurs de nombreux hôpitaux du pays, et le géant des télécoms espagnol Telefonica.

Des organisations en Australie, en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie et au Mexique ont également été touchées selon des analystes. Aux Etats-Unis, le géant de livraison de colis FedEx a reconnu avoir lui aussi été touché.

Le ministère de l'Intérieur russe a également annoncé avoir été touché par un virus informatique vendredi, même s'il n'a pas été précisé s'il s'agit bien de la même attaque.

«A ce stade, nous n'avons pas d'élément permettant de penser qu'il y a eu accès à des données de patients», a voulu rassurer la direction du service public de santé britannique. L'attaque a toutefois sérieusement désorganisé des dizaines d'hôpitaux britanniques, contraints d'annuler certains actes médicaux et de renvoyer des ambulances vers d'autres établissements.

«Oups»

Des images sur les réseaux sociaux ont montré des photos d'écrans d'ordinateurs du NHS où un message demande le paiement de 300 dollars en bitcoins avec la mention: «Oups, vos dossiers ont été cryptés». Le paiement doit intervenir dans les trois jours, ou le prix double, et si l'argent n'est pas versé dans les sept jours les fichiers piratés seront effacés, précise le message.

New: a ransomware 'explosion' is hitting targets all over the world. Screen allegedly from inside UK hospital https://t.co/wkVQDIcLba pic.twitter.com/b4OyMZJvRF

«Nous avons reçu de multiples rapports d'infection par un logiciel de rançon», a écrit le ministère de la Sécurité intérieure américain dans un communiqué. «Particuliers et organisations sont encouragés à ne pas payer la rançon car cela ne garantit pas que l'accès aux données sera restauré», ont-ils mis en garde.

Pas besoin d'emails

«Contrairement à des virus normaux, ce virus se répand directement d'ordinateur à ordinateur sur des serveurs locaux, plutôt que par email», a précisé Lance Cottrell, directeur scientifique du groupe technologique américain Ntrepid. «Ce logiciel de rançon peut se répandre sans que qui que ce soit ouvre un email ou clique sur un lien».

«Si la NSA avait discuté en privé de cette faille utilisée pour attaquer des hôpitaux quand ils l'ont 'découverte', plutôt que quand ils l'ont perdue, ça aurait pu être évité», a regretté sur Twitter Edward Snowden l'ancien consultant de l'agence de sécurité américaine qui avait dévoilé l'ampleur de la surveillance de la NSA en 2013.

If @NSAGov had privately disclosed the flaw used to attack hospitals when they *found* it, not when they lost it, this may not have happened https://t.co/lhApAqB5j3