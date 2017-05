A 85 ans, il meurt en voulant gravir l'Everest

Un Népalais de 85 ans, qui tentait de récupérer son titre de grimpeur le plus âgé à conquérir l'Everest, est décédé samedi dans un camp de base de la montagne.

«Battre ma propre performance»

La mort de Min Bahadur Sherchan a été annoncée par Gyanendra Shrestha, responsable au ministère du tourisme, qui n'en a pas donné les causes.

Cet ancien soldat Gurkha de l'armée britannique était sur le point de récupérer son titre repris par un autre octogénaire, l'alpiniste japonais Yuichiro Miura, en 2013.

