A Bethléem, les Palestiniens veulent leur part de touristes

C’est un rituel permanent. A la gare routière de Bethléem, les bus en provenance de Jérusalem déchargent chaque jour des flots de pèlerins. Russes, Italiens ou Espagnols, ils suivent leur guide d’un pas pressé, accordant à peine un regard poli aux commerçants palestiniens qui les apostrophent les mains chargées de crucifix en bois ou de sandales en cuir. Direction la basilique de la Nativité, sise à trois cents petits mètres de marche. Deux millions de touristes visitent chaque année cet édifice érigé au IVe siècle par l’empereur Constantin.

Une fois à l’intérieur, surprise: la nef centrale est entièrement enveloppée d’échafaudages à cause des travaux de rénovation entamés il y a quatre ans. Le guide tente de réconforter les déçus en vantant les mérites des saints représentés sur les colonnes de pierre rouge. Qu’importe: les fidèles sont avant tout venus pour s’agenouiller dans la grotte de la Nativité, l’endroit précis où Marie a accouché de l’enfant divin, selon la tradition biblique.

Visite au pas de charge

Une petite heure et puis s’en vont. Le guide toujours en tête, le peloton fonce jusqu’à la gare routière et rentre à Jérusalem. Tout juste sortie de la basilique, cette jeune Ukrainienne reste sur sa faim. «Dommage qu’il y ait des travaux, l’intérieur est magnifique, souffle-t-elle tout en prenant garde à ne pas perdre son groupe de vue. Je n’ai quasiment rien vu de la ville, mais notre visite ne dure qu’une heure et nous devons rentrer à l’hôtel.» Certains groupes s’aventurent sur la place de la Mangeoire, qui jouxte l’édifice. Comme chaque année, la Mairie y a installé un sapin haut comme un immeuble de quatre étages. Mais la plupart des touristes ne vont pas plus loin, au grand dam des commerçants et des hôteliers locaux.

Les Palestiniens ont bien du mal à profiter des retombées économiques du tourisme. Si Bethléem fait le plein lors du mois de décembre, le taux d’occupation des hôtels n’est que de 26% le reste de l’année. La route de pèlerinage est pourtant classée au Patrimoine mondial de l’Unesco, au même titre que la basilique. Mais elle reste bien souvent vide, regrette Fadi Kattan, qui y tient une maison d’hôte. «Les pèlerins viennent avec une idée de Bethléem véhiculée par les médias et les guides de tourisme israéliens, qui les découragent d’aller dans les commerces parce que c’est soi-disant dangereux. Ces touristes me font penser à des agneaux qui n’osent pas quitter leur berger… Résultat, ils ne rencontrent même pas les chrétiens locaux!»

C’est ce constat qui a poussé Sami Khoury à se lancer dans le tourisme alternatif. «La Palestine a tellement plus à offrir que la basilique de la Nativité! Les touristes sont émerveillés quand ils expérimentent l’hospitalité des Palestiniens ou quand ils voient ces paysages magnifiques à portée de main.» Son agence touristique située dans la vieille ville propose des randonnées à vélo ou la visite de villages négligés par les tour-opérateurs. Objectif: sortir des sentiers battus. «Les gens viendront toujours en pèlerinage, assure-t-il, c’est la colonne vertébrale du tourisme ici, mais nous essayons de proposer une expérience complémentaire, basée sur l’histoire, la culture et la nature. C’est un défi qui prendra du temps.»

Difficile de se projeter dans un territoire sous occupation israélienne, où la situation peut exploser à tout moment, l’horizon bouché par le mur en béton de 8 mètres de haut qui sépare Bethléem de Jérusalem. Les Palestiniens n’ont pas le contrôle de leurs frontières, d’où l’impossibilité de gérer les flux de touristes ou de collecter une taxe de sortie. «A cause de ce manque à gagner et de l’absence d’informations fiables, c’est presque impossible d’avoir une stratégie à long terme, admet Sami. Nous ne savons pas à quoi ressemblera la Palestine dans cinq ou dix ans.» Le jeune homme reste pourtant optimiste. L’émergence du tourisme venu d’Europe de l’Est ou des pays musulmans ouvre de nouvelles perspectives. Les chiffres du Ministère du tourisme lui donnent raison: le nombre de touristes est en hausse de 6% cette année par rapport à 2015.

Afflux de pèlerins

De quoi redonner le sourire au Père Jamal Khader. «Nous avons plus de touristes et de pèlerins cette année, notamment les chrétiens palestiniens, s’enthousiasme le directeur du séminaire du patriarcat latin. C’est un signe positif, et j’espère que cela nous conduira à une vie plus normale, puisque nous continuons à vivre sous occupation militaire. La naissance de Jésus représente une nouvelle vie, un commencement. Nous espérons que ce Noël sera le commencement d’un futur meilleur pour les Palestiniens!» Les festivités précédentes s’étaient déroulées dans un climat tendu. Une série d’attaques au couteau menées par des Palestinien

s à Jé

rusalem et près des colonies israéliennes avait entraîné une chute de la fréquentation.

En ce samedi 24 décembre, plusieurs milliers de personnes sont attendues pour le temps fort des célébrations: la traditionnelle procession patriarcale, qui rejoindra Bethléem depuis Jérusalem, puis la messe de minuit à la basilique de la Nativité.

(24 heures)