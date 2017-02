A Milan, sur la place du Dôme, la guerre des palmiers est déclarée

Est-il judicieux de planter des bananiers et des palmiers sur la place du Dôme, à Milan? Un jardin exotique est en effet en voie de construction sur la célèbre place de la ville, cœur urbain de la cité, où trônent la cathédrale gothique et la statue de Victor-Emmanuel II sur son cheval et où virevoltent en général des centaines de pigeons. L’affaire divise la ville du nord de l’Italie depuis qu’un architecte a été mandaté pour mettre un peu de verdure sur la «piazza». L’installation, sponsorisée par Starbucks, est censée égayer la cité durant trois ans.

Les palmiers sont déjà là, les bananiers doivent encore arriver, mais l’installation fait déjà jaser. Samedi soir, trois palmiers ont été incendiés. Le Corriere della Sera, le journal local, a sondé les opinions en ligne. Pas de salut pour le jardin exotique: 77% des répondants le rejettent, selon un sondage effectué jeudi. Et certains politiques n’ont pas manqué de sortir leur machette pour découper le projet en morceaux. «La Piazza del Duomo à la sauce africaine perd sa dignité», a lâché Silvia Sardone, conseillère communale aux couleurs de Forza Italia. Un membre de la Ligue du Nord a réclamé des excuses de la Mairie pour un projet qui dénature la place. Le maire lui-même, Beppe Sala, de centre gauche, semble gagné par le doute, et dit attendre la fin des travaux d’installation pour juger du résultat.

Des experts y vont aussi de leur grain de sel. «Planter ces espèces à la place du Dôme me paraît une folie néogothique, a réagi auprès de La Repubblica un architecte paysagiste, Paolo Pejrone. Les bananiers sont certes un choix courageux, à la limite du kitsch. Quant aux palmiers, ils ne font pas partie du passé ni du futur du nord de l’Italie, c’est un exotisme en soi. Je ne suis pas favorable à cette idée. La place du Dôme est un lieu volontairement vide, un espace minéral qui doit être respecté tel quel, comme l’architecte Portaluppi l’avait imaginé.»

Sarcastique, un critique d’art, Philippe Daverio, est d’un tout autre avis: «C’est une idée qui me plaît beaucoup, surtout parce que la banane est le symbole de notre actuelle République, souligne-t-il. Et les palmiers, il y en avait déjà au XIXe siècle en Italie, dans les jardins lacustres notamment.» En fait, il y en avait même sur la place du Dôme, comme en témoignent des photos datant de la fin du XVIIIe siècle et du tout début du XXe siècle, ressorties des tiroirs par La Repubblica. On y voit des palmiers bas, bordant la célèbre place, où déambulent messieurs portant chapeau haut-de-forme et dames en robe longue. (24 heures)