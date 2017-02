A New York, la fin du mariage des enfants?

«Savez-vous à partir de quel âge on peut se marier à New York?» Cette question, l’organisation Human Rights Watch (HRW) l’a posée à des passants dans les rues de «Big Apple», et la réponse n’a pas manqué de les surprendre. Avec le consentement des parents et d’un juge, un enfant de 14 ans peut être marié dans l’Etat de New York, et dès 16 ans avec la seule approbation des parents. Un dispositif légal qui a permis à 3850 familles de contracter un mariage pour leur enfant – essentiellement des filles – entre 2001 et 2010, selon les chiffres avancés par l’ONG.

Human Rights Watch a écrit aux législateurs new-yorkais, leur demandant de soutenir un projet de loi qui fixerait à 17 ans l’âge minimum pour se marier dans cet Etat. L’ONG ne détaille pas les raisons qui ont conduit à ces milliers de mariages, mais, se basant sur une étude, elle estime que les jeunes femmes qui se marient avant l’âge de 19 ans ont un risque 50% plus élevé d’abandonner leurs études que celles qui ne sont pas mariées. Et les adolescentes mariées avant leurs 16 ans ont un risque 31% plus élevé de sombrer dans la pauvreté.

Aux Etats-Unis, l’Etat de New York n’est de loin pas le seul à autoriser des exceptions à l’âge légal du mariage, généralement fixé à 18 ans. A vrai dire, une majorité d’Etats autorise ces exceptions avec le consentement des parents et l’approbation d’un juge. Dans le Massachusetts par exemple, une fillette de 12 ans peut être mariée dans le cadre de ces exceptions, idem pour un garçon de 14 ans. Certains Etats ne prévoient même pas d’âge minimum pour les cas particuliers. Dans le Mississippi, où l’âge légal du mariage est fixé à 21 ans, l’exception s’applique à partir de 15 ans pour les filles et avec la seule bénédiction parentale. L’Indiana prévoit qu’une fille de 15 ans peut se marier si elle est enceinte.

Selon l’ONG Unchained At Last, à l’échelle du pays, 248 000 enfants ont été mariés entre 2000 et 2010. Parmi eux, 85% de filles. Ces pratiques se trouvent dans tous les milieux culturels et recouvrent toutes les religions, chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes… Les statistiques révèlent aussi que 77% des filles ont été mariées à des adultes, souvent avec des différences d’âge conséquentes, qui dans maints Etats auraient dû normalement conduire à des poursuites pour viol. Dans l’Etat de New York par exemple, on trouve dans les statistiques de mariages plusieurs cas de jeunes filles de 14 ou 15 ans mariées à des adultes de 26, 28 et même plus de 30 ans, autant de décisions approuvées par des juges. Selon l’une des enquêtes de Unchained At Last, sur les 3481 enfants qui ont été mariés entre 1995 et 2012 dans le seul Etat du New Jersey, 91% ont épousé un adulte. Un Etat où la loi vient enfin d’être réformée. Dans bien des cas, souligne l’ONG Tahirih Justice Center, ces unions remplissent la définition de «mariages forcés», les unions se scellant avec une cohorte de moyens de coercition, chantage affectif, pressions financières, menaces, violences…

Les unions forcées sont généralement associées à des cultures éloignées des pratiques occidentales, comme au Soudan et en Arabie saoudite, où l’âge légal du mariage est de 10 ans, comme en Iran (9 ans) ou encore au Yémen (pas de limite). Des millions de mineures sont ainsi encore mariées chaque année dans le monde, l’Unicef se mobilise dans plus de 50 pays pour lutter contre ces pratiques. Mais le fait que maints Etats occidentaux, européens notamment, maintiennent aussi des exceptions possibles à l’âgé légal du mariage, pose aussi problème. ONU Femmes, l’entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, milite ainsi à ce que partout dans le monde «la loi fixe à 18 ans l’âge minimum du mariage et sans exception». Heather Barr, spécialiste des droits des femmes chez Human Rights Watch, souligne ce paradoxe: «Les Etats-Unis, à travers les programmes d’aide, ont été un leader pour faire régresser les mariages d’enfants dans d’autres régions du monde, en particulier en Afrique et en Asie. Or aujourd’hui, il est choquant de constater que des Etats américains les autorisent toujours.»

(24 heures)